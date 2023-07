Trio Andrea Palladio, Insoliti Divertimenti Musicali al Festival Internazionale di Organo

Oggi, alle ore 21,15, nella chiesa di Cristo Re si aprirà la XIX edizione del Festival organistico internazionale dei Vespri d’organo a Cristo Re. “Insoliti divertimenti musicali” è il titolo della serata in cui si esibirà il trio Andrea Palladio composto da Enrico Zanovello all’organo, Michele Antonello all’oboe e Steno Boesso al fagotto. Il Trio si è formato all’interno dell’omonima orchestra fondata e diretta da Enrico Zanovello. I musicisti hanno alle spalle numerose esperienze artistiche, solistiche e di insieme in formazioni cameristiche ed orchestrali di fama internazionale e vantano un’attività concertistica in tutta Europa, Stati Uniti ed America Latina , oltre a numerose incisioni discografiche.