"Trionfo al primo turno". Serfilippi suona la carica

"Una sede piccola ma centrale, per incontrare e dialogare con i cittadini sul futuro della città e dell’Unione Europea". E’ in via Cavour 53 la sede elettorale di Forza Italia inaugurata ieri mattina alla presenza dei vertici del partito, dell’assessore regionale Stefano Aguzzi e del candidato sindaco del centrodestra Luca Serfilippi. Proprio Aguzzi ha parlato di "coalizione coesa che mi sta facendo rivivere l’entusiasmo che portò alla mia elezioni di sindaco di Fano nel 2004". Sempre Aguzzi ha ricordato come lui stesso, nella seconda legislatura, avesse invitato il giovane Serfilippi a candidarsi nella sua lista civica e due anni dopo a entrare in giunta.

Alle cortesie di Aguzzi, Serfilippi ha risposto con altrettanta cordialità: "Forza Italia a Fano è molto ben radicata e alle elezioni dell’8-9 giugno farà un gran bel risultato". Per poi aggiungere: "Come Aguzzi anche io sono colpito dall’entusiasmo dei cittadini, si sente ovunque andiamo. Noi portiamo competenza e rispondiamo alla voglia di cambiamento della città: la nostra priorità è ascoltare le esigenze dei fanesi". Serfilippi ha assicurato che continuerà il suo impegno di consigliere regionale (Lega) fino all’ultimo, ma dal 10 giugno si dedicherà solo a Fano: "Vinceremo al primo turno e per questo vi chiedo il massimo impegno: parlate con tutti, parenti, conoscenti e vicini di casa".

Sul ruolo di Forza Italia come forza di centro ha posto l’accento il parlamentare e commissario regionale Francesco Battistoni ricordando il fondatore Silvio Berlusconi, scomparso un anno fa: "Gli eredi di Berlusconi siamo tutti noi chiamati a portare avanti la politica della moderazione. Sarà fondamentale tornare alla guida della città di Fano che potrà giovare della filiera politico-istituzionale (Comune, Regione, Governo ndr)". Battistoni ha ricordato come i risultati elettorali in Abruzzo "abbiano dato ulteriore fiducia a Forza Italia, mentre per il centrosinistra che ne aveva fatto la battaglia della vita è stato un brutto risveglio da un sogno". Sempre il parlamentare ha confermato l’impegno di FI subito dopo le europee, per la riforma delle province.

Sull’importanza del voto a Forza Italia per le elezioni europee ha insistito anche l’assessore Aguzzi: "Facciamo parte del Partito popolare europeo e la nostra presenza è fondamentale perché l’Italia sia ben rappresentata in Europa". "Forza Luca e Forza Italia" è stato l’augurio lanciato dal commissario comunale Enzo Di Tommaso a Serfilippi mentre la collega Fiammetta Rinaldi ha ribadito come "Forza Italia e il centrodestra saranno garanzia di stabilità per Fano, come lo sono a livello regionale e nazionale". "La nostra sede sarà aperta al confronto con i cittadini – ha aggiunto Rinaldi – per discutere di programmi e per raccogliere idee e proposte".

An.Mar.