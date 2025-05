Trionfo del Carnevale: sfida al torneo cavalleresco

È in corso a Fossombrone la 23ª edizione del Trionfo del Carnevale. Si tratta della rievocazione di un festoso evento che ebbe luogo nel lontano febbraio 1559 quando, in pieno carnevale, il cardinale di Urbino Giulio Della Rovere, fratello del duca Guidobaldo II, decise di onorare Fossombrone organizzando un fastoso torneo cavalleresco.

I cavalieri, al galoppo e armati di lancia, dovevano centrare un anello di dimensioni sempre più piccole, finché uno di loro, il più abile e fortunato, si aggiudicava la vittoria. Tenzoni, ma non solo: il cardinale organizzò infatti anche banchetti e feste alla Corte Bassa e in molti altri palazzi della Fossombrone di allora, con musica, balli e altri intrattenimenti che durarono fino all’alba. Fu un carnevale che rimase negli annali.

Queste notizie, riportate da messer Monaldo Atanagi, buffone di corte del duca passato in quel periodo a servizio presso il fratello cardinale, sono state fondamentali per riportare a nuova vita quella memorabile kermesse, che oggi va per l’appunto sotto il nome di “Trionfo del carnevale“.

La tre giorni di musica, cucina e giochi giunge oggi alla giornata conclusiva. Nell’occasione è attesa la presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Francesco Acquaroli, che dovrebbe raggiungere Fossombrone verso le 17. Nel pomeriggio al “Campaccio“ (che poi è conosciuto anche come “Buca di Porta Fano“) il Trionfo conoscerà il suo momento clou, con la spettacolare "cursa all’anello" che abbiamo descritto sopra. A fine giornata, sommando i punteggi dei vari e coloratissimi giochi storici, si decreterà il quartiere vincitore del Palio del Cardinale. Durante il Trionfo sono aperti i musei e la Quadreria Cesarini; per info: 0721/723263 - 340 8245162.

