Trionfo di arte e colori. Le nuove aiuole al mare per un’estate ecologica

Fresche e colorate, delle piccole opere d’arte sparse per il lungomare di Pesaro che già da qualche giorno destano curiosità in grandi e piccini. Occhi attenti e smartphone alla mano per immortalare le novità: le 11 aiuole artistiche che, entro il 25 aprile, verranno piantumate in altrettanti giardinetti sul lungomare pesarese.

Il lavoro svolto da Aspes, a cui è affidata la gestione del verde urbano, è stato presentato venerdì mattina dal presidente Luca Pieri, arrivato sul posto per vedere il proseguo dei lavori. "Manteniamo una tradizione che vede la città di Pesaro legata con i giardini ornamentali e artistici. L’intervento – costato circa 20 mila euro (2mila euro ad aiuola) – è in linea con la visione ecologica che portiamo avanti da anni. Con questi nuovi progetti artistici diventiamo promotori di un risparmio idrico che attenua i costi e l’utilizzo d’acqua, essendo poco utilizzata per il mantenimento delle siepi – ha sottolineato il presidente Pieri -. La zona di ponente, con queste ultime aiuole, arriva a quota 18 zone verdi e ornamentali che daranno allegria e vivacità al nostro lungomare".

Tra le creazioni più attese sicuramente quella dedicata al compositore Gioachino Rossini e, in particolare, ad una delle sue opere più celebri: "L’aiuola davanti alla pista di pattinaggio già rialzata sarà dedicata proprio al barbiere di Siviglia di Rossini – continua Pieri, accompagnato dall’assistente del Verde urbano Luciano Marini e Rita Colacioppo, coordinatrice del servizio Decoro del territorio -. Una chiave di violino realizzata con le siepi verdi sarà seguita da uno spartito che riporta il pentagramma di una piccola parte dell’Opera. Il tutto realizzato con fiori profumati e colorati".

Delfini, farfalle e animali che richiamano l’ambiente marino saranno al centro delle altre aiuole che, nella zona della Palla di Pomodoro, sostituiranno le piccole recinzioni circolari che sono ancora presenti nei giardinetti. In contemporanea proseguirà anche la piantumazione della jacaranda sudamericana che in passato aveva destato diversi sospetti per la sua possibile non resistenza alla bora. "Alla fine, contro le previsioni di molti, le piante hanno avuto un attecchimento superiore al 95% - prosegue Pieri -. Le jacarande sono ancora giovani ma stanno rispondendo molto bene al clima e all’ambiente circostante".