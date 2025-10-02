Trionfo di porcini, tartufo e arrosti: da "Gustin" si assaggia il territorio

La luce fioca ma calda di ottobre, che consente di apprezzare il paesaggio silenzioso della campagna di Bargni, è una ottima premessa per guadagnare questo angolo nascosto del primo entrotrerra e sedersi alla tavola della osteria "Da Gustin". Un luogo che più passa il tempo e più resta sospeso nel tempo. Quando Virginio Baldelli e sua moglie Katia hanno lasciato l’allora Villa Federici, ora dimora privata, e hanno deciso di riaprire l’osteria del nonno di "Gigio", come viene affettuosamente chiamato Virginio, volevano forse realizzare esattamente quello che trovate ora: una veranda con alcuni tavoli in stile antico campagnolo, una piccola saletta interna, il camino acceso per la brace, la vetrina con i formaggi e i salumi selezionati e in questo periodo splendidi esemplari di porcini locali che ogni tanto arrivano, freschissimi e che Virginio e Katia vi serviranno crudi con un buono e vero olio extravergine di oliva.

Inizia così una delle soste più romantiche e appaganti che potrete vivere in questo inizio d’autunno. Inizia e prosegue con il crostone di uovo sul quale finisce una grattata di territorio sotto forma di tartufo nero, e poi con le paste fatte in casa con i sughi di stagione, fino ai secondi squisiti arrosti: l’agnello nostrano alla brace, l’ormai introvabile piccione, la farona disossata con il suo tartufo nero, oppure il baccalà cremoso, semplicemente squisito. Dice, cosa centra il pesce con la campagna? Centra eccome perché baccalà (e stoccafisso) erano tra i piatti più graditi dai contadini e dai paesani e qui viene riproposto in una versione delicatissima, commovente.

Anche i contorni richiamano la tradizione (le patate sotto la cenere) mentre dalla cantina escono solo buone etichette locali di vino rosso e bianco, dal Pecorino al Rosso Piceno al Sangiovese, con particolare attenzione ad una cantina localissima come Valturio di Macerata Feltria, che produce vini elegantissimi. Sarà contento "Gustin", nonno di Virginio, che aveva aperto questa osteria come spaccio con piccola cucina, dove bere un buon bicchiere e giocare alle carte, e dove era celebre anche come affinatore di baccalà nelle botti. Oggi è frequentata da tanti stranieri che qui trovano e assaggiano un pezzo di bellezza e bontà che farebbe bene anche a noi, che abbiamo la fortuna di avere questi luoghi dell’anima dietro casa.

Davide Eusebi