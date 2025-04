Trionfo per le ragazze della media. E trascinano anche i maschietti

Un trionfo per le ragazze della media ‘Faà di Bruno’ di Marotta alla fase provinciale di atletica su pista dei Campionati Studenteschi. Su ben 25 istituti partecipanti, le alunne marottesi ‘cadette’ (nate, cioè, nel 2011 e 2012, a cui si sono aggiunte le ragazze con disabilità del 2010) hanno conquistato il primo posto assoluto di squadra, guadagnando il pass per la fase regionale del 7 maggio ad Ancona e trascinando anche i maschietti della loro scuola all’appuntamento dorico.

Le protagoniste dell’impresa, sotto la guida delle insegnanti Emma Martinelli e Maria Giovanna Giovanelli, sono Melisa Merkaj, prima nel peso con 7,15 m; Martina Polverari, vincitrice dei 1000 piani in 3’:39; Cloe Sdogati, seconda nell’alto con 1,28 m; Giulia Sbrega, seconda negli 80 ostacoli con 17’18; le componenti della staffetta 4X100 (quinte in 1’01’’32) Matilde Sciarrini, Agata Provini, Giulia Sbrega e Vicotria Morelli; con la stessa Morelli, quinta negli 80 m in linea con 12,42’’; Matilde Sciarrini, 10ecima nel lungo con 3,34 m; e Agata Provini, 16ª nel lancio del vortex con 25,32 m. Piazzamenti, che insieme sono valsi il miglior punteggio complessivo e la vittoria di squadra femminile, con l’ulteriore risultato di aver consentito il passaggio alla fase regionale anche ai maschietti.

E, a proposito di maschietti, ecco chi parteciperà al meeting di Ancona: Nicholas Lucertini, vortex; Adame Mejeddine, salto in alto; Andrea Camela, lungo; i membri della 4x100 Adame Mejeddin, Andrea Camela, Mattia Zocchi, e Heatan Hefner; Mattia Zocchi, 80 metri; Eathan Tomasetti, peso; Eathan Hefner, 80 m ostacoli; e Francesco Ausili 1000 piani.

Sandro Franceschetti