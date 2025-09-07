Triplo blitz dei Nas. Chiuso ristorante cinese. Multati anche due supermercati

Grasso incrostato, residui alimentari dimenticati sotto i mobili, interruttori unti e pavimenti che avrebbero fatto la gioia di qualsiasi colonia di batteri. È questo lo scenario che i Carabinieri del Nas di Ancona guidati dal comandante Alfredo Russo hanno trovato entrando in un ristorante cinese di Pesaro, al termine di un blitz che ha passato al setaccio cucine, banconi e retrobottega della provincia. Per il locale pesarese la decisione è stata immediata: sospensione dell’attività fino alla completa messa a norma e due sanzioni da 4mila euro complessivi. Una per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo, dalle schede di temperatura ai corsi obbligatori per il personale, e un’altra per l’assenza delle indicazioni sugli allergeni nel menu.

Non è andata meglio a due supermercati dell’entroterra, finiti anch’essi nel mirino dei controlli. Nel primo, tra scaffali e banconi, i militari hanno contato oltre 30 confezioni di prodotti da forno già scaduti. Peggio ancora i locali di lavorazione di pane e formaggi: pareti sporche e scrostate, umidità che trasudava dai muri, ragnatele e tubature annerite dalla muffa. Immagini da cartolina dell’incuria, che hanno spinto l’Ast a ordinare lo stop immediato a ogni attività di confezionamento. Al titolare è arrivata anche una multa da 2mila euro. Il secondo punto vendita non si è distinto per rigore: nella macelleria lo sporco la faceva da padrone, mancavano sistemi contro insetti e roditori, e pure deposito, spogliatoi e bagni (anche quelli aperti al pubblico) erano in condizioni ben lontane dagli standard igienici. Risultato: verbali a raffica e sanzione da 1.000 euro.

Non è la prima volta che i Nas pescano strutture in piena infrazione. A marzo era stata la volta di Villa Baratoff, l’ex convento dei missionari comboniani in via dell’Angelo Custode: cucina e mensa sigillate dopo aver trovato prodotti scaduti nei frigoriferi, tutti sequestrati. A gennaio, invece, i militari avevano messo nel mirino un agriturismo di Fano, gestito a livello familiare. Qui, oltre a sporcizia diffusa e muffa nelle cucine, erano spuntati 40 polli "fantasma" non registrati e perfino un maiale allevato senza tracciabilità. L’Ast aveva imposto delle prescrizioni per scongiurare rischi di diffusione della peste suina africana. Le multe, in quel caso, avevano raggiunto quota 1.300 euro.

Il bilancio è eloquente: cucine sporche, alimenti scaduti e allevamenti improvvisati continuano a rappresentare una mina vagante per la salute pubblica. I blitz dei Nas raccontano un’altra verità meno rassicurante: dietro insegne luminose e scaffali ordinati, spesso si nascondono retroscena che di "genuino" hanno ben poco.