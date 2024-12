Tris del Fano Calcio nella partita che non dà punti

Anche se era una partita ininfluente ai fini della classifica, venerdì sera il Fano Calcio ha fatto il suo dovere riuscendo a vincere per 3-0 sulla squadra B del Corinaldo. Si è trattato di una partita scorbutica, a tratti perfino nervosa (come dimostrano gli otto ammoniti), con il Corinaldo che ha cercato di rendere la vita difficile alla formazione granata. Il Fano è passato in vantaggio proprio allo scadere del primo tempo, quando un cross di Incerti dalla destra ha creato un batti e ribatti nell’area piccola dei biancoazzurri con Patrignani che è stato il più lesto di tutti a sorprendere il portiere Vitali. Il vantaggio dei fanesi ha accentuato ancora di più i toni della gara (nelle precedenti otto partite il Corinaldo non aveva mai perso) e il Fano ha dovuto faticare non poco per riuscire a trovare il raddoppio che è giunto al 35’ della ripresa quando Gueye ha approfittato di una indecisione del difensore centrale. La terza rete è arrivata quando si era già entrati nell’extra-time con Giovanelli – entrato al 27’ della ripresa per sostituire un dinamico Manuelli – che in pratica ha fatto tutto da solo, con una discesa, partendo dalla fascia laterale, che si è conclusa dopo un paio di contrasti vinti con il pallone appoggiato in rete tra le proteste del Corinaldo che reclamava un tocco con la mano. Al di là delle segnature forse per la prima volta il Fano non è riuscito a produrre occasioni chiare da rete, se si eccettua l’errore madornale di Gueye alla mezzora della ripresa solo davanti al portiere, nonostante che mister Spendolini, alla fine, avesse schierato tutti i suoi titolari, tra i quali Nodari, Omiccioli, Bianchi, rinunciando al turn over, pensato alla vigilia.

"È stata una partita dove noi abbiamo fatto fatica – conferma mister Luca Spendolini – però ci serviva dopo le ultime due uscite un po’ blande. Questa volta è stata una partita vera che ci servirà per tenere dritte le antenne ogni giornata del campionato". Ovviamente il Fano è rimasto primo in classifica con i suoi 24 punti precedenti e domani rischia di essere raggiunto dalla Real Metauro nel caso in cui, molto probabile, i metaurensi vincano contro il Marotta Maroso Mondolfo.