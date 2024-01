Trittico di danza a teatro

Prosegue il viaggio nella danza contemporanea nell’ambito di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024. Venerdì (Teatro Rossini, ore 21) è la volta di "Triple Bill", tre coreografie di Marco Cantalupo e Katarzyna Gdaniec, Noa Zuk e Sharon Fridman per Naturalis Labor. Il programma della serata si apre con "Ona", in polacco "lei", coreografia di Marco Cantalupo e Katarzyna Gdaniec per quattro danzatrici che mette in evidenza il passaggio dall’armonia alla rivolta e rivela la libertà, il potere e l’inventiva delle donne.

"Take 2" è una creazione di Noa Zuk, coreografa israeliana che vanta anni di lavoro con la prestigiosa compagnia Batsheva. "Hasta Cuàndo" di Sharon Fridman, coreografo israeliano, conclude la serata ed esplora le relazioni d’amore attraverso una modalità compositiva che dà vita a profonde emozioni e sensazioni. Marco Cantalupo dirige la Compagnie Linga insieme a Katarzyna Gdaniec.

Nato a Genova, ha frequentato la scuola di danza della Scala di Milano e si è diplomato in danza alla Staatsoper di Amburgo. Katarzyna Gdaniec ha studiato alla State Ballet School di Danzica. Nel 1983 ha vinto la medaglia di bronzo all’11° Concorso Internazionale per Giovani Danzatori di Losanna. Dal 1984 al 1992 è stata solista del Ballet of the Twentieth Century di Maurice Béjart. Noa Zuk ha iniziato a ballare all’età di quattro anni, praticando folk, modern, balletto, jazz e improvvisazione. All’età di diciotto anni inizia la sua vita professionale come ballerina. Noa è anche insegnante, ha tenuto workshop di composizione, tecnica e repertorio in tutto il mondo.

Sharon Fridman, da anni residente in Spagna, è fondatore e direttore artistico dell’omonima compagnia residente a Madrid, ha una formazione eclettica dalla danza contemporanea, al balletto, alle danze folcloristiche israeliane. Info e biglietti alla biglietteria Teatro Rossini, AMAT circuito vivaticket anche online.

ma.ri.to.