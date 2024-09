Trofeo Padel Iopra, quando lo sport dà una mano ai malati oncologici e alle famiglie

Erano in tanti, nella sala del consiglio comunale, per la presentazione (foto), del 4° Trofeo Padel-Iopra, torneo a scopo benefico che si svolgerà sabato 7 e domenica prossimi in via Parigi a Baia Flaminia. Le quote di iscrizione dei partecipanti e le offerte di chi andrà a vedere saranno devolute allo Iopra. "Ringrazio tutti per la presenza – ha esordito Leonardo Stacchiotti, uno dei soci dello Smash Padel Beach. - Arrivati alla 4ª edizione di questo trofeo mi sento un po’ meno agitato perché vedo accanto a me persone che in questi anni ci hanno sostenuto ed aiutato a far crescere questo bel progetto benefico. Micaela Vitri, Mila Della Dora, il Lions, i commercianti della Baia Flaminia, Asi ci hanno sostenuto fin da subito. Tutto questo grazie alla presidentessa dello Iopra Luigina Corsini. Visto il consenso positivo il torneo come lo scorso anno con la formula a squadre miste aperto a tutti e composto da 4 giocatori sarà gestito dal nostro maestro collaboratore Edoardo Vampa. Sabato 7 si svolgeranno le fasi a gironi, in tutte le sedi dello Smash, mentre domenica 8 solamente in Baia Flaminia ci saranno le finali e le premiazioni; poi alle 13,30 circa, pranzo offerto ai partecipanti dall’associazione ’I commercianti della Baia’ di Confesercenti qui rappresentati dal presidente Goffredo Ferri". "Questo torneo – ha detto la consigliera regionale Micaela Vitri – è nato per canalizzare a fin di bene l’energia che il padel ha messo in moto. Un’idea condivisa dallo Smash, Iopra, Lions e Commercianti della Baia. L’istituto oncologico pesarese, rappresenta un supporto prezioso per l’assistenza domiciliare".

Presenti i rappresentanti del Lions di Gabicce Mare con il presidente Corrado Curti, i consiglieri Alessandro Bettini e Agostino Vastante; il presidente dei Commercianti della Baia, Goffredo Ferri e il direttore provinciale di Confesercenti, Alessandro Ligurgo. Quindi Luigina Evangelisti Corsini, presidente dello Iopra, ha ricordato: "Il nostro è un lavoro di sostegno ai malati oncologici e loro familiari; li aiutiamo sotto vari aspetti, siamo presenti con 2 medici, Stefania Uguccioni e Anna Mitulescu; 3 infermieri, Cinzia Duranti, Luca De Santis e Ciro Limone; una psicologa, Greta Mauri; una collaboratrice psicologa Micaela Ucchielli; una estetica oncologica, Stella Scarpa e Maurizio Radi di Fisioradi. Assistiamo gratuitamente 180 pazienti l’anno. Questo torneo ci dà una grossa mano. Lo Iopra a Pesaro è nato 37 anni fa, negli ultimi tempi la nostra attività è in aumento. Ringrazio tutti i collaboratori e gli sponsor". Ha concluso l’assessore Mila Della Dora: "Una bella iniziativa che unisce sport, beneficenza e divertimento; invito tutti a partecipare, per lo Iopra. Ringrazio lo Smash che ha aperto ben 9 campi di Padel".

Luigi Diotalevi