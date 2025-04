Trofeo Scacchi scuola, brillano i giovani cagliesi

Sabato scorso ad Ancona, al PalaCasali, con una gradita sorpresa per una visita del campione olimpico di salto in alto Giammarco Tamberi, si è svolta la fase regionale del “Trofeo Scacchi Scuola“. Vi hanno preso parte ben settantasette squadre provenienti dalle cinque province delle Marche per un totale, tra giocatori, accompagnatori e genitori, di oltre cinquecento persone. L’Istituto Omnicomprensivo “Celli- Michelini“ di Cagli non è mancato al consueto appuntamento annuale con la squadra della scuola secondaria di primo grado con un otti8mo piazzamento.

I fantastici Sranislav Synyshyn, Pavel Palomares, Geremia Camerino, Michele Tomassetti e Anna Ciotti hanno lottato con i propri avversari, portando a casa ben otto punti frutto di tre vittorie (contro Osimo, Senigallia e Loreto), due pareggi (con Fermo e Montegiorgio) ed una sola sconfitta. Pertanto, anche quest’anno, l’Istituto cagliese rappresenterà le Marche ai campionati italiani che si svolgeranno a Montesilvano (Pescara) dal 11 al 14 Maggio 2025. Grande soddisfazione di docenti, coordinatori, genitori ed amici per questi giovani scacchisti non nuovi a successi che negli ultimi anni hanno conseguito in vari tornei.

Mario Carnali