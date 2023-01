Tronchi e rami nel Foglia "Vanno rimossi subito"

"Sollecito la rimozione dei tronchi degli alberi caduti di recente sul letto del fiume Foglia e che ad oggi stanno intralciando il passaggio dell’acqua sotto il ponte di Montecchio".

E’ questa la sostanza della lettera che Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia, ha inviato ieri mattina al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, agli assessori Franceso Baldelli, Stefano Aguzzi e ad Anas proprietaria della strada per chiedere un intervento in tempibrevi.

"In questi giorni – argomenta il sindaco – alla base dei piloni del ponte si è formato un importante accumulo di materiale legnoso, quali tronchi, rami e via dicendo che in occasione di eventi di piena potrebbero risultare di ostacolo al normale deflusso delle acque e dunque diventare potenzialmente pericoloso sia per l’integrità del ponte stesso, sia per la pubblica e privata incolumità".

Insomma, una precauzione importante per evitare che i tronchi finiscano per fare da tappo come successo purtroppo altrove in varie circostanze, senza per forza dover scomodare la tragedia della recente alluvione. "Per questi motivi – ha aggiunto Ucchielli nella lettera – visto anche le buone condizioni metereologiche di questo periodo in assenza di piogge che agevolerebbero moltissimo i lavori di pulizia degli argini del fiumeconfidiamo in un pronto intervento da parte degli organi competenti al fine di risolvere rapidamente la problematica".