"Troppa ingenuità, poca esperienza. Ma non siamo inferiori nel gioco"

Purtroppo abbiamo perso, ed è un peccato – commenta a caldo Massimo Gadda –. L’Ancona ha disputato una buonissima partita, forse non tante palle gol ma contro il Teramo non era semplice. Loro difendono bene, ma anche noi abbiamo rischiato poco. Peccato, non meritavamo di perdere, lo 0-0 sarebbe stato risultato più giusto. E’ vero, abbiamo commesso qualche ingenuità, l’impressione è che di fronte a queste squadre ci manchi ancora qualcosa. Furbizia, esperienza, fisicità: siamo inferiori non sul gioco e sulla prestazione, quanto su questi aspetti". Gadda si riferisce alla circostanza in cui Loncini è sfuggito a Marino a centrocampo e l’esterno dei dorici non ha commesso fallo per fermarlo, da quell’azione è nato il gol del vantaggio del Teramo: "Abbiamo commesso ingenuità in mezzo al campo, abbiamo lasciato andare via un giocatore, ma non è la prima volta che qualcosa concediamo, ripeto che rispetto a queste squadre che ci stanno davanti ci manca qualcosa...."

A chi gli chiede della zona playoff, della classifica, del secondo posto come obiettivo, Gadda però ribadisce: "Dobbiamo restare tra le prime 5 e fare di tutto per riuscirci, dobbiamo difendere la nostra posizione, per noi sarebbe comunque una stagione positiva, per una squadra che è nata dal nulla. Dispiace per questo risultato, è una delusione per tutti, immeritata per quello che hanno fatto i ragazzi, cui non ho nulla da rimproverare. Le ingenuità si commettono, ma anche oggi l’Ancona s’è dimostrata una squadra forte, non meno del Teramo. Però abbiamo perso delle partite assurde, quest’anno, evidentemente qualcosa ci manca".

Le ultime due sconfitte dell’Ancona sono giunte in casa, prima nel derby con la Fermana, e poi ieri contro il Teramo: "E’ vero – prosegue Gadda – ma questa partita non si può confrontare con quella contro la Fermana, il Teramo è molto forte davanti, squadra compatta, con cambi importanti, fisica, dietro difficile da attaccare, e sta meritatamente dov’è, in classifica, anche se per il resto non mi ha impressionato più di tanto".

Un Teramo che ha terribilmente badato al sodo: "Non vedo involuzioni nella mia squadra – prosegue Gadda –, a parte Sora che è stata una partita un po’ particolare, oggi l’Ancona ha fatto molto bene, poi davanti non siamo una squadra che crea tantissimo, è il difetto che abbiamo".

"Mi dispiace per i ragazzi, per i tifosi, per la gente e non è la prima volta, sono partite queste che è assurdo perdere, se analizzi come hai giocato".

g.p.