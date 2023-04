Troppa sabbia intorno al ’Kiosco’ e molto poca ai bagni Jo Amarena

"Ogni anno la stessa storia. Noi ci ritroviamo pieni di sabbia mentre poco più avanti, a bagni Joe Amarena, manca quasi del tutto. È da gennaio che la raccogliamo con le carriole e il Comune non si fa vedere". A parlare è Sara Spinozzi, la titolare del bar ‘Kiosco’ che si trova proprio sotto la villa di Pavarotti in Baia Flaminia. Lì ogni anno l’accumularsi della sabbia che viene trasportata a causa del forte vento crea delle collinette che rendono difficile il passaggio dei clienti.

Poco più avanti, a bagni Joe Amarena, il titolare Filippo Sparacchia ha il problema opposto: "A causa del cambiamento climatico e del vento forte ci ritroviamo anno dopo anno con sempre meno battigia. Non sappiamo più dove mettere i lettini. Trasportare la sabbia dal bar Kiosco e fare un ripascimento nella mia spiaggia sarebbe facile, se non fosse che noi non abbiamo i permessi adatti e questo lavoro può farlo solo il Comune".

Il progetto, già presentato gli scorsi anni dai richiedenti, a loro dire, sarebbe semplice: "L’amministrazione sposta la sabbia dal ‘Kiosco’ alla riva della spiaggia libera e noi portiamo la sabbia dalla riva alla nostra spiaggia. Ci era stato detto - dice Sparacchia - che il progetto sarebbe stato messo in pratica, ma qui non cambia mai nulla e ogni anno dobbiamo implorare per essere ascoltati".

Il problema, che si ripresenta anno dopo anno, pare essere diventato insostenibile per chi gestisce bar e spiagge mentre il costo dei lavori ammonterebbe a circa 20mila euro all’anno, da dividere tra Comune e titolari. "È da gennaio che contattiamo l’amministrazione per venire a togliere la sabbia che in alcuni periodi dell’anno ci sommerge, ma non si presenta mai nessuno. Così – continua Spinozzi – rischiamo di tardare l’apertura dell’attività".

Intanto l’assessore Pozzi ha organizzato un incontro con i titolari previsto per il 26 aprile. "Sarà il momento ideale per avere delle risposte e per capire perché ancora una volta questi lavori tardano a partire".

gio.mo.