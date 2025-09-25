Troppe auto in divieto: "Così non si campa più"

In via Urbino, quartiere Tombaccia, basta poco per ritrovarsi intrappolati: auto parcheggiate su entrambi i lati, carreggiata stretta fino a diventare a una sola corsia, asfalto dissestato.

Un cittadino racconta che persino andare in bicicletta può trasformarsi in un rischio, perché entrando in strada si rischia di finire investiti dalle auto che sopraggiungono. A descrivere il disagio è Stefano Fucci, residente nella via, che da mesi segnala le condizioni della strada senza ottenere risposta.

"Le macchine vengono lasciate in sosta ovunque, soprattutto all’inizio e alla fine della via – racconta – e chi entra in bicicletta corre un rischio concreto, perché non c’è lo spazio sufficiente per passare in sicurezza. Si rischia un incidente con le auto che viaggiano in senso opposto". Le segnalazioni di Fucci non sono poche. "Ho scritto più volte al Comando di Polizia Locale, sia via mail che tramite WhatsApp. La risposta è sempre stata la stessa: la questione sarà girata al vigile di quartiere. Ma di controlli qui non se ne sono mai visti".

La presenza di questo agente è richiesta a gran voce dai residenti della via "Ci rispondono sempre che è responsabilità del vigile di quartiere, ma noi sono mesi che lo richiediamo e il problema persiste". Il cittadino ha successivamente provato a rivolgersi anche altrove: "Ho contattato anche i carabinieri di via Salvo D’Acquisto (la caserma in effetti è lì vicina, a poche decine di metri, ndr), ma mi hanno detto che non è di loro competenza. Ho segnalato la cosa perfino all’assessore Mila Della Dora, senza ricevere mai alcuna risposta".

Il manto stradale dissestato, pieno di buche e avvallamenti, rende poi, come se non bastasse il problema delle auto in dvieto di sosta, la strada ancora più pericolosa per chi si muove a piedi o in bici. Sempre Fucci racconta che ad aggravare la situazione ci sarebbero anche le auto lasciate in mezzo alla strada dall’elettrauto di via Montenevoso, che aggravano ulteriormente i problemi di viabilità.

"Cosa deve fare un residente per convincere l’amministrazione a controllare e intervenire?" si chiede Fucci.