Troppe donne fuggono dal lavoro: "No alle molestie e alle disparità. Ma le vittime non denunciano"

"Un lavoro di squadra che ci ha tenuti impegnati per un mese intero e che aveva come primo obiettivo la sicurezza delle donne che, in quei 30 giorni, hanno temuto per la loro vita". Le parole sono quelle del comandante dei carabinieri Guerino Roberto Spina che, assieme alla sua squadra operativa, ha catturato il 15 novembre scorso il latitante Federico Marcelli, evaso dagli arresti domiciliari dopo essere stato condannato per lo stupro delle sue due ex compagne.

Lo ha raccontato in occasione della tavola rotonda organizzata ieri pomeriggio da Gens Nova Marche, l’associazione che si occupa da oltre 20 anni di violenza di genere e fornisce aiuto alle vittime di maltrattamenti. "Da sempre il nostro obiettivo è quello di fare prevenzione – sottolinea il presidente di Gens Nova, Antonio Maria Scala -. Parliamo di un fenomeno sociale – riferendosi ai femminicidi e alle violenze di genere – che deve essere sradicato dalle sue fondamenta".

L’avvocatessa Elena Fabbri – anche legale delle due ex compagne di Marcelli – ha poi affrontato il tema del Codice rosso rafforzato, la nuova legge che è entrata in vigore il 30 settembre scorso e che aggiorna la precedente con alcune novità: "Sono tre in particolare le variazioni che sono state apportate – spiega Fabbri -, intanto il tempo per sporgere denuncia da parte della vittima si è allungato: da 6 passa a 12 mesi; adesso i pubblici ministeri sono obbligati ad acquisire informazioni sulle vittime entro tre giorni e, infine, è stata modificata anche la misura cautelare di divieto di avvicinamento, predisponendo fin da subito anche l’utilizzo del braccialetto elettronico". Strumento che nel caso di Marcelli non è stato sufficiente ma che "è assolutamente utile – continua Fabbri – in molte situazioni. Poi, chiaramente, vanno valutate tutte le casistiche e, in quel caso, il materiale umano aveva bisogno di ben altro".

A condurre l’iniziativa è stata Monica Panizza, delegata per Gens Nova Marche che ha dato parola a diverse voci in sala, come quella di Romina Pierantoni, consigliera provinciale con delega alle Pari opportunità che ha sottolineato anche l’importanza di una prevenzione per le molestie sul posto di lavoro: "Le vittime non denunciano – dice Pierantoni -. Ci vuole competenza per intervenire sul tema ma è necessario farlo entrando direttamente nelle aziende e nei luoghi di lavoro".

In conclusione, ha parlato Agnese Trufelli, vicedirettrice di Confcommercio Pesaro-Urbino che ha anche ospitato l’iniziativa: "Ritorniamo sul tema della prevenzione, come stiamo facendo oggi (ndr, ieri), per rimettere sui giusti binari i valori dell’uguaglianza e dell’equità. È solo grazie a questi due elementi che possiamo combattere ciò che accade oggi. Scardinare quindi quel 65,5% (dati Istat 2022 in Italia) di dimissioni volontarie delle donne dal lavoro dovute proprio alla mancanza di equità ed uguaglianza che ogni donna deve affrontare sul posto di lavoro e nel percorso della propria vita".