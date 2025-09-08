Troppe palle perse, poca fluidità: passa Rieti

VUELLE PESARO

64

SEBASTIANI RIETI

76

VUELLE PESARO Trucchetti 2, Bertini 8, Maretto, Reginato 1, Sakine ne, Tambone 21, Virginio 7, Bucarelli 3, Miniotas 16, Michelazzo, Fainke 6. All. Leka.

SEBASTIANI RIETI: Williams 17, Palumbo 11, Pascolo 4, Perry 17, Piccin, Udom 16, Mian 5, Cicchetti ne, Paesano 6. All. Ciani.

Arbitri: Scaramellini, De Rosa e Bastianelli.

Parziali: 22-15, 32-38, 44-53.

Note: antisportivo a Virginio, fallo tecnico a Williams. Spettatori: 200.

Un passo indietro rispetto all’amichevole di Rimini dove la Vuelle, pur incompleta, aveva convinto sotto il profilo del gioco segnando 80 punti. Ieri invece, se si eccettua il 1° quarto, la squadra ha faticato a impostare una manovra fluida, con molte perse banali. In attesa di Felder, non si riesce ancora a giocare al completo: rientra Maretto, ma De Laurentiis viene tenuto a riposo precauzionale. Anche Rieti lamenta delle assenze: Parravicini e i due lunghi Piunti e Guariglia fanno solo riscaldamento. Anche per questo Miniotas, schierato da n.5, fa il vuoto a inizio partita con tre canestri consecutivi. In quintetto, con Tambone, Bucarelli e Virginio, parte Maretto, che però deve ritrovare ritmo e appare ancora macchinoso. Pesaro pare prendere il largo a fine primo quarto con un gioco da tre punti di Bucarelli, ma s’inchioda a inizio 2° periodo dove Rieti piazza un break di 9-0, con Palumbo e Pascolo sugli scudi. L’inserimento di Trucchetti non aiuta i compagni a ritrovare il bandolo della matassa e ci vogliono 4’ prima che Virginio rompa il digiuno impattando sul 24-24. Fainke commette falli a ripetizione, Leka reinserisce Miniotas ma l’inerzia, con l’esplosivo Udom in evidenza, resta in mano ai laziali. Un’acrobazia di Tambone a fil di sirena accorcia le distanze prima dell’intervallo.

L’inizio di ripresa è distratto e un paio di perse di fila lanciano il contropiede di Rieti che se ne va a +9 (36-45); affiora un po’ di nervosismo e nasce qualche contrasto coi reatini. Leka toglie Trucchetti, molto caotico, e inserisce il giovane Reginato, affidando la regia a Bucarelli: le cose migliorano e la Vuelle si riavvicina un paio di volte (44-51 al 29’; 51-56 al 32’) ma non riesce mai a riaprire veramente il match, che Rieti conduce saldamente in porto dopo una scaramuccia tra il giovane Fainke e Jarvis Williams che costa all’americano un fallo tecnico e i fischi del pubblico di Fermignano. Partita chiusa da una gran schiacciata di Liam Udom che gli vale anche la targa di mvp dedicata ad Alphonso Ford.

Elisabetta Ferri