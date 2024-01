Troppe scuole snobbano i controlli oculistici

Screening oculistico gratuito per i bambini delle scuole dell’infanzia: ne sono stati visitati 153, ne mancano all’appello altri 400. Non tutte le scuole dell’infanzia, infatti, hanno prontamente colto l’opportunità offerta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano in collaborazione con l’Ordine provinciale dei medici. Un secondo invito ad aderire allo screening gratuito è stato inviato da Fondazione e Ordine dei medici alle scuole che non hanno risposto alla prima lettera. Eppure agli istituti scolastici non è richiesto alcun impegno. "Siamo noi oculisti – ha spiegato il presidente dell’Ordine provinciale dei medici, Paolo Battistini (foto, con Gragnola) – che ci spostiamo nelle singole scuole dove, grazie all’impegno dell’azienda Salmiraghi e Viganò che ci ha messo a disposizione apparecchiature all’avanguardia, abbiamo ricreato veri studi oculistici".

Il presidente della Fondazione Giorgio Gragnola ha sottolineato quanto possa essere significativa l’attività di prevenzione su bimbi sotto i 5 anni. "Un’opportunità ancora più importante – ha commentato Battistini – se si considera che per una visita oculistica ci sono liste d’attesa di 6-7-8 mesi, che molti genitori non sottopongono i figli ai controlli necessari e che certi difetti della vista possono sfuggire anche ai pediatri più scrupolosi". "In questa fascia di età – ha aggiunto Battistini – si possono correggere diverse patologie. La prima parte della campagna è iniziata a ottobre ed è terminata prima delle festività natalizie. Dei 153 bambini e bambine visitati, ne sono stati trovati 14 con patologie". Non solo prevenzione ma, per chi ne voglia usufruire, anche sostegno per le cure . "Grazie alla collaborazione del reparto di oculistica di Ast 1 e al supporto del primario Giacomo Pellegrini – prosegue Battistini – abbiamo accompagnato i 14 bambini con patologie verso un percorso di cura". "Attendiamo – ha concluso Gragnola – che alla campagna di prevenzione partecipino anche le scuole che ancora non lo hanno fatto per completare lo screening prima della fine dell’anno scolastico. Ci sono ancora 400 bambini da visitare. Lanciamo un appello perché le scuole aderiscano e si possa controllare il 100% dei bambini in età pre-scolare".

Anna Marchetti