"Troppi cantieri Così per i turisti è una via Crucis"

"L’argomento strade e i problemi relativi ai tanti cantieri aperti – fa sapere in una nota l’Udc provinciale che ha come presidente Marcello Mei – è di estrema attualità sia per le difficoltà nei trasporti che per la questione sicurezza tornata drammaticamente alla ribalta nelle settimane passate. Per quanto riguarda la provincia di Pesaro-Urbino da diverso tempo ormai sono aperti i cantieri per la messa in sicurezza di alcuni tratti della Superstrada Flaminia, la SS 73, che resta di gran lunga la arteria più trafficata dopo l’autostrada e dove ormai da troppo tempo insistono cantieri sia nella galleria del Furlo che nei viadotti all’altezza di Cantiano, lavori che causano notevoli problemi al transito veicolare e commerciale".

L’Udc provinciale evidenzia come, già da un paio di anni con la realizzazione della Quadrilatero, si sia verificato uno spostamento verso il sud delle Marche di una buona fetta di traffico legato al turismo proveniente dall’Umbria. "Ora – prosegue la nota dell’Udc – i lavori nella galleria del Furlo e nella tratta vicino Cantiano oltre a quelli avviati nella vicina Umbria nella strada Contessa stanno peggiorando la situazione in particolare nel trasporto merci e sui flussi turistici con ripercussioni dirette sugli alberghi soprattutto della costa e non solo. Come hanno rimarcato nel tempo varie associazioni di categoria come Confesercenti, Cna, Confartigianato l’impatto negativo dei cantieri stradali sull’economia locale è notevole e se alla cronica carenza di collegamenti più agevoli verso Gubbio e l’Umbria, in particolare a causa del nodo della strada Contessa, si unisce poi la difficoltà causata dai rallentamenti dovuti ai lavori il quadro è veramente preoccupante".

"L’Udc provinciale – conclude la nota – apprezza come la giunta Acquaroli stia impegnandosi a fondo nel settore della viabilità e delle infrastrutture per questo, venendo incontro alle istanze di imprenditori ed associazioni di categoria oltre che amministrazioni locali, pone la questione anche dei tempi di realizzazione dei lavori nell’asse viario da Fano a Gubbio che apre un collegamento diretto verso Roma e chiede di tenere nella massima considerazione anche il tema della sicurezza, che è strettamente legato alla durata dei lavori".