Troppi debiti? . C’è la possibilità di risollevarsi

Proteggere (anche da sé stesse) le persone che si trovano in una situazione di crisi a causa dell’indebitamento. Perché in tanti, sempre più, non reggendo il peso dei propri debiti… vedono come unica via d’uscita il togliersi la vita. Questa la finalità della convenzione sottoscritta tra il Comune di Fano e l’Associazione nazionale I Diritti del Debitore, che nella nostra provincia ha una sezione chiamata "Vitruvio". Un accordo strategico che dà la possibilità alle persone in difficoltà (anche piccole imprese) di potersi rivolgere ad uno sportello (denominato Organismo di composizione della Crisi) in cui si trovano avvocati e commercialisti autorizzati proprio dal Ministero della Giustizia, che possono aiutarli a trovare il modo di dipanare situazioni di sovraindebitamento tramite la Legge n.32012 poco conosciuta, stabilendo piani di rientro e aiutandoli in sede giudiziaria. Così la prima consulenza è gratuita. Parallelamente il Comune di Fano pubblicherà un avviso rivolto a tutti i commercialisti e avvocati che vogliano iscriversi all’elenco dei gestori della crisi dell’Occ da Sovraindebitamento. "Intendiamo fornire un’assistenza concreta a quanti vivono questo spiacevole disagio sociale ed economico nel territorio - dichiara l’assessora Sara Cucchiarini - perché le conseguenze riverberano anche sulle casse comunali che soffrono le mancate entrate sui tributi". "Questa iniziativa integra efficacemente il lavoro del nostro segretariato sociale - osserva Tinti - e offre una concreta opportunità per ampliare i percorsi a disposizione del nostro servizio. L’integrazione con l’Associazione e l’elenco dei gestori autorizzati arricchisce le opzioni disponibili per superare le crisi di liquidità finanziaria, favorendo la costruzione di una comunità più resiliente e solidale".

ti.pe.