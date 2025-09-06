"Troppi eventi, il Pincio non respira". La protesta dei residenti in zona

Troppi eventi al Pincio. I residenti della zona di Porta Maggiore sono disperati a causa dell’eccessivo numero di manifestazioni che si svolgono nei giardini del Pincio e dello spiazzo compreso tra l’Arco d’Augusto e Porta Maggiore. "Non è possibile che quasi ogni fine settimana in estate il Pincio sia occupato da eventi di ogni tipo – dice una insegnante che abita nelle vicinanze - che finiscono per deturpare il bel lavoro di restauro che è stato fatto, senza considerare poi la musica che si suona fino a tarda notte e la pulizia che lascia a desiderare alla fine di ogni festa". Per non parlare poi del fatto che quasi sempre ciò comporta lo spostamento delle fermate degli autobus, con i passeggeri imbestialiti e disorientati dai continui spostamenti di fermate durante tutto l’anno. Adriabus, senza fiatare, si limita ad affiggere ogni volta i trasferimenti.

Inaugurato nel 2019 dopo un bel lavoro di restauro conservativo e riqualificazione di tutti gli spazi, il Pincio è diventato uno dei luoghi di maggiore attrazione turistica della città grazie ai monumenti di diverse epoche che conserva, dall’Arco d’Augusto e mura romane alla chiesa di san Michele dal Bastione del Nuti alla Porta medievale di ingresso alla città, alla statua di Cesare Ottaviano Augusto, ai giardini. Un contesto che va ammirato dai visitatori nel suo insieme perché dà il senso della storia di Fano nei vari secoli. Molto spesso però questa visione d’insieme è impedita da feste, cerimonie, spettacoli di ogni tipo che in estate si svolgono ad un ritmo ragguardevole e che con il continuo transito di auto, furgoni, camioncini e veicoli vari finiscono a poco a poco per danneggiare quanto si è realizzato appena sei anni fa.

Basti pensare che si è rinunciato, a quanto pare, tra una manifestazione e l’altra a risistemare ogni volta le panchine che erano state posizionate proprio per una maggiore fruibilità del luogo storico. Passi per le tre domeniche del carnevale in inverno e per la fiera dell’antiquariato che vi si svolge ogni secondo week end del mese (anche se sarebbe ora di trovare una definitiva localizzazione ad un appuntamento che sta morendo anche a causa della sua dispersione… fisica), ma è durante l’estate che, secondo molti dei residenti, che si esagera con eventi che potrebbero benissimo essere spostati in altri spazi. A cominciare dal Fitness Festival (c’entra con questo luogo d’arte?), dalla Collemar-haton, dal Fano Jazz, da In gir per Fan, da Birra d’Augusto (foto), dalla Festa dei fiori per finire alla pista di pattinaggio nel periodo natalizio sono tutte manifestazioni che potrebbero trovare un’altra collocazione nel centro storico fanese. Resterebbero alla fine quelle più attinenti, come la Fano dei Cesari e la Fano dei Malatesta che hanno invece una pertinente valenza storica e quelle più "silenziose", come Passaggi Festival.