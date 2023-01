Troppi pericoli, arriva il limite dei 30 all’ora

A Marotta nascerà nei prossimi giorni la prima ‘zona residenziale’, così come intesa dal Codice della strada, vale a dire un’area urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a tutela dei pedoni stabilite direttamente dal Comune, e fra queste ci sarà il limite per i veicoli dei 30 chilometri orari. La zona è quella del quartiere a monte della Statale Adriatica tra Marotta centro e Piano Marina che comprende via Giuseppe Di Vittorio e via Enrico Berliguer, dove abitano quasi 2mila persone.

A spiegare nel dettaglio la misura è l’assessore comunale alla viabilità Raffaele Tinti: "In giunta abbiamo già emanato la necessaria delibera e ora il comandante della polizia locale sta predisponendo l’ordinanza. La prossima settimana saranno effettuati i necessari lavori, con il posizionamentodella segnaletica e con l’installazione di due dossi artificiali, perché oltre al limite dei 30 all’ora abbiamo previsto anche due dossi quali dissuasori di velocità: uno verrà collocato in via Di Vittorio e l’altro in via Berlinguer. In pochi giorni la ‘zona residenziale’ sarà operativa in tutto e per tutto".

Sui motivi, Tinti precisa: "Si tratta di un quartiere con una densità abitativa importante, nel quale a seguito dell’apertura di via Berlinguer anche sul lato della Statale 16 (circa due anni fa) si è registrato un notevole incremento del traffico di auto e motorini, che spesso percorrono la strada a velocità sostenuta. Inoltre, la recente apertura del supermercato in via Brodolini, che si congiunge con via Di Vittorio, ha contribuito ad accrescere la circolazione da e verso la via Valcesano, in quanto così si evitano i principali semafori del centro cittadino. E tutto ciò comporta maggiori pericolo per pedoni e bambini, sia a piedi che in bici, segnalataci anche dai residenti, alla quale va posto rimedio. Di qui, abbiamo ritenuto opportuno adottare il provvedimento della ‘zona residenziale’, che consentirà di migliorare la viabilità, offrire un più qualificato servizio all’utenza e soddisfare l’esigenza di una fruizione più sostenibile del territorio da parte della popolazione. La zona sarà delimitata attraverso appositi segnali di inizio e fine e il rispetto delle nuove disposizioni sarà controllato da un attento servizio della polizia locale".

Sandro Franceschetti