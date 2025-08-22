Troppi pericoli sulle strade. Obbligo dei 30 all’ora in tutta la città fino a sabato

Rami e tronchi d’albero ad ingombrare le strade; fogliame in dispersione, perfetto per intoppare le caditoie. E’ questo lo scenario molto diffuso in città all’indomani dello sferzante “downburst“ – il temporale caratterizzato da violente raffiche di vento orizzontali e da una notevole quantità d’acqua riversatasi in pochissimo tempo –, avvenuto ieri sera a Pesaro e nel resto della provincia. La quantità dei residui, anche pesanti, lasciati dall’evento meteo, è stata tale da convincere il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ad emettere una ordinanza a tutela dell’incolumità collettiva. "Fino a sabato 23 agosto alle ore 12 – ha spiegato ieri Biancani, in occasione della conferenza sul primissimo bilancio relativo ai danni provocati dal temporale – varrà un provvedimento che dispone il limite di velocità, in tutta la città, a 30 km/h".

E la segnaletica? "Impensabile riuscire a metterla in tutto il territorio comunale dove vale il limite introdotto con l’ordinanza – osserva Biancani –. Ciò nonostante invitiamo i cittadini a rispettare i limiti dei trenta chilometri orari fino alle ore 12 di sabato. L’obiettivo è quello di evitare che molti, tra automobilisti e motociclisti, possano andare a sbattere contro i residui trasportati dal temporale nelle varie strade. La misura è stata adottata per motivi di pubblica incolumità, al fine di ridurre il rischio di incidenti stradali e consentire alle unità operative di intervenire in sicurezza per la pulizia delle strade". L’assessore Mila Della Dora e il presidente del Consiglio comunale, con delega alla protezione civile, Enzo Belloni, presenti con il sindaco alla conferenza di ieri, confermano l’esigenza della misura cautelativa. "Tecnici e operai – del Centro Operativo; di Aspes; di Marche Multiservizi – insieme ai volontari di Protezione civile stanno lavorando per ripristinare la viabilità – osserva Della Dora –, ma abbiamo dovuto stabilire delle priorità. Prima sono state liberate le grandi arterie come via Gagarin e poi, prima possibile, interverremo sulle vie con un carico di traffico minore. Il Campo scuola di via Cimarosa è stato chiuso: riaprirà appena avremo verificato la sicurezza". A fronte dei tanti cittadini che si sono dovuti organizzare personalmente per disostruire i tombini, incapaci di assorbire la quantità di acqua caduta in meno di 20 minuti, il sindaco ha puntualizzato sulle cause degli allagamenti. In centro storico – in via Cavour o in via Cairoli – come lungo via Flaminia sono stati diversi i cittadini che hanno immortalato con foto e video l’acqua alta. "L’operazione di pulizia delle caditoie ha dato il risultato sperato, evitando nella maggior parte dei casi gli allagamenti delle strade". I ristagni dove ci sono stati – secondo il sindaco – sono da ricondurre all’inadeguatezza delle tubature perché la sezione sarebbe troppo stretta per fronteggiare tanta acqua in pochissimo tempo. "Modificare la rete comporta investimenti miliardari che nessuna amministrazione locale può permettersi. Detto questo l’amministrazione non smetteremo di cercare risorse. Laddove abbiamo investito i risultati si sono visti". Biancani si riferisce al sottopasso di Loreto: "Abbiamo speso sui 50mila euro per potenziare le pompe e il sottopasso non si è allagato", ha detto Biancani. "Enel, attualmente, è al lavoro – ha detto Belloni – per ripristinare la linea elettrica nelle zone in cui, proprio a causa delle forti precipitazioni, si è interrotta. A Ginestreto, allertati da una famiglia, siamo intervenuti con un generatore per garantire la funzionalità di una macchina salvavita. Chiuse, al momento sono anche strada del Castagneto, strada di Montegranaro, strada Leccia. In giornata sono previsti ulteriori rovesci che, però, non risultano essere intensi come quelli precipitati ieri sera, ma si consiglia a tutti i cittadini la massima prudenza.La protezione civile ha fatto 17 interventi rimozione rami e, ripristino rete fognaria. Ringraziamo i volontari: ricordo che spesso pagano di tasca propria la benzina dei mezzi in azione".

Solidea Vitali Rosati