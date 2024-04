"Troppi poveri in fila ai servizi sociali". Il consiglio comunale chiede il ritorno del Reddito di cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza è stato cancellato. Ma il problema di chi ha poco o nulla in tasca rimane. Che fare? Il consiglio comunale di Pesaro ha provato a dare una risposta (per ora a parole) votando a maggioranza (contrari in tre, favorevoli in 14) una mozione che impegna il sindaco Ricci e la giunta a bussare al Governo per chiedere di ripristinare il reddito di cittadinanza. In caso contrario sarà un inferno per i servizi sociali dei comuni, a partire da quello di Pesaro, accerchiati ogni giorno da decine di persone in cerca di aiuti. Ecco cosa si legge nella mozione presentata dai consiglieri grillini Claudia Vanzolini e Lorenzo Lugli: "Serve attivarsi con le forme e le modalità che si riterranno opportune, anche attraverso il coinvolgimento dell’Anci, per chiedere al Governo e al Parlamento di rivedere il proprio orientamento in merito al Reddito di cittadinanza. In particolare va ripristinata l’erogazione del Reddito di citadinanza evitando così il diffondersi delle proteste e il rischio di episodi di violenza ovvero, in subordine, ritardare immediatamente la sospensione dell’erogazione del reddito poichè ad oggi nessuna struttura dei servizi sociali del Comune è in grado di prendere in carico un numero così alto di persone in disagio sociale, così come i centri per l’impiego non sono in grado di sostenere e gestire il patto di servizio personalizzato per avviare al lavoro coloro a cui sarà sospesa tale misura. Inoltre va istituito un tavolo tecnico con tutti gli attori istituzionali coinvolti, al fine di prevenire nel prossimo futuro e gestire nell’immediato la situazione di “disastro sociale” in cui si trovano Comuni e nuclei familiari coinvolti dalle vicende citate in premessa. Prevedere, nel disegno di legge di bilancio 2024-2026, il potenziamento, in termini di risorse umane ed economiche, dei servizi sociali comunali".

Secondo i firmatari della mozione, "le famiglie povere sono state lasciate al loro destino con una comunicazione incerta e confusa. Questa incertezza causa una pressione nei confronti dei Comuni, per i quali non sono stati previsti strumenti finanziari e risorse umane aggiuntive che, oggi, non sono

in grado di fronteggiare attraverso i propri servizi sociali il “disastro sociale” creatosi a seguito del venir meno dell’unica fonte di sostentamento per molti nuclei familiari". Il consigliere comunale Dario Andreolli ha votato contro alla mozione: "Il reddito di cittadinanza è stata una riforma sbagliata perché ha reso il sussidio una misura strutturale invece di trasformarlo in occasione di lavoro stabile".

