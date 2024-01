Troppi pregiudicati. La polizia chiude un bar

La polizia, divisione amministrativa, ha chiuso ieri, su ordine del Questore, un bar situato nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Pesaro.

Il provvedimento, della durata di sette giorni, prende spunto, come si legge in una nota della Questura, dal fatto che il locale è ritrovo abituale di persone pregiudicate e dove, di recente, personale della Polizia di stato aveva arrestato due persone per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nelle immediate vicinanze".

"L’attività – spiega la Questura – è finalizzata al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti nella zona della stazione e del parco Miralfiore. Si è arrivati al provvedimento al termine di numerosi controlli documentali effettuati in giorni diversi, nei quali il personale di Polizia ha constatato che il locale risulta essere ritrovo di persone pregiudicate. Il provvedimento di chiusura è di natura preventiva e cautelare".