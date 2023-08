"Troppi ritardi E il bisogno è in crescita"

L’assessore Luca Pandolfi conferma in qualità di presidente dell’Ats1, la difficoltà testimoniata da 228 famiglie, residenti nel pesarese. "L’anno scorso di questi tempi era stato già tutto liquidato. Non posso che evidenziare i ritardi da parte della Regione – osserva –. I Comuni non possono certo sostituirsi, mentre l’Ats1 deve aspettare che arrivino le risorse per poter liquidare i beneficiari. Del resto si tratta di un bisogno storicizzato e in crescita: Nel 2016 si partì con 116 domande e 314.123 euro dati all’Ats1 per passare alle 215 domande e 738mila euro del 2020. Nel 2022 sono state 29 le nuove domande. In generale si può dire che il 2023 sia stato un anno difficile: ho già politicamente evidenziato la necessità di evitare ritardi di questo tipo perché totalmente penalizzanti dell’utenza".

s.v.r.