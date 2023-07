"Troppi ritardi sui pap test" "No, i tempi sono rispettati"

"E’ grave che i pap test delle donne di Fano e Urbino siano ancora considerati di serie B". Lo dice polemicamente la consigliera regionale Micaela Vitri. "In realtà c’è una promessa non mantenuta, che pesa sulla salute delle donne. Nel distretto di Pesaro, dopo lo screening gratuito, occorre attendere – aggiunge l’esponente Pd – in media due mesi per l’esito del Pap Test, in quelli di Fano e Urbino invece si arriva a sei-otto mesi. Una situazione dovuta alla scelta di non processarli internamente, ma mandarli a Fabriano nella Ast 2, che ovviamente li mette in coda ai propri, rischiando cosi di rendere vano uno strumento indispensabile per la prevenzione dei tumori alla cervice uterina".

Per questo la consigliera ha presentato un’interrogazione, sull’urgente revisione della tempistica di analisi degli screening nei distretti di Fano e Urbino. "Nella sua risposta l’assessore Saltamartini ha annunciato – aggiunge Micaela Vitri – che tutti i ritardi degli esami pregressi sarebbero stati recuperati, processando i test effettuati a Fano e Urbino in un’azienda privata, e che dal 26 giugno i campioni sono portati all’Anatomia Patologica di Senigallia e analizzati nell’Ospedale di Fabriano. Nonostante il recupero dei ritardi degli esiti dei Pap Test, anche grazie all’impegno assunto pubblicamente dall’ex Commissario Gentili, rimane incomprensibile e grave la scelta di processare a Fabriano i pap test delle donne residenti a Fano e Urbino, mentre gli screening effettuati a Pesaro vengono analizzati internamente. Inoltre occorre riflettere su un dato preoccupante: solo il 20% di donne accede allo screening gratuito. Dobbiamo chiederci perché. Quindi : – conclude – chiedo all’assessore Saltamartini di valutare la proposta di ettuare i test nei camper già impiegati per la campagna vaccinale".

La risposta della Ast: "Nessun ritardo nella refertazione dei pap test. L’Ast negli scorsi mesi ha infatti provveduto ad esternalizzare il servizio, permettendo di sanare completamente il pregresso, processando gli esami realizzati fino al 17 giugno 2023, rispettando le tempiste previste". Lo afferma Eugenio Carlotti, Direttore del Dipartimento di Prevenzione. "Come già comunicato, lo scorso 26 giugno, è partito il nuovo programma di screening con l’HPV test, che interessa la popolazione femminile dai 30 ai 64 anni, basato sulla ricerca del Dna del papilloma virus umano nelle cellule prelevate dalla cervice uterina. Un passaggio importante che permetterà – conclude Carlotti – di avere una diagnosi più precisa e veloce, riducendo i tempi di attesa per la diagnosi di uno dei tumori più frequenti del sesso femminile. I campioni biologici dei test HPV dell’intera Ast di Pesaro e Urbino verranno refertati all’Anatomia Patologica dell’Ast di Ancona".