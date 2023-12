Troppi Tir incastrati sulla Pallino-Schieti

Nonostante i casi siano diminuiti, capita ancora che dei mezzi pesanti imbocchino la strada che congiunge Pallino a Schieti, stretta, ma piuttosto trafficata, incagliandosi alla prima curva o rischiando di causare incidenti. Mezzi che lì non dovrebbero transitare e che invece, anche a causa del non utilizzo di navigatori dedicati, a volte, nello scegliere la via più corta verso la valle del Foglia o verso Urbino si bloccano o costringono le auto incrociate a stop di emergenza a bordo strada, scatenando le lamentele dei cittadini (in quest’autunno, su Facebook vari utenti hanno documentato situazioni del genere).

Per provare a mitigare il problema, la polizia locale vuole implementare ulteriormente la segnaletica già presente: "Ci sono divieti di transito ai due ingressi, addirittura a Schieti ci sono preavvisi di strada inibita agli autocarri – spiega il comandante Fabio Mengucci –. Nonostante ciò, ogni tanto qualche tir, noncurante, ci va. Ora stiamo pensando di inserire cartelli ancora più importanti, includendo tra i mezzi che non possano passarci anche altri veicoli ingombranti. Ci sarà una segnaletica più invasiva e ci auguriamo che, almeno con tutti quei cartelli, gli autisti vedano il proprio segnale di divieto. Certo, lato Pallino, non puoi mettere preavvisi: la svolta è all’ingresso dell’abitato. A Schieti, in cui ci sono una strada che porta al suo imbocco e la zona industriale, con obbligo di svolta, è più semplice. Mi auguro che rendere la segnaletica ancora più visibile sia sufficiente".

n. p.