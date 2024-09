"Troppi ubriachi, chiamata la polizia"

"Abito proprio qui e vedo tante persone che approfittano di quest’area per i propri bivacchi e per consumare alcolici acquistato nelle rivendite che si trovano nelle vicinanze. Più volte abbiamo segnalato la presenza di ubriachi stazionare per lungo tempo in questa zona. Ci è capitato di vederli litigare anche in maniera molto accesa e abbiamo chiamato la polizia. Ci è capitato di allertare le forze dell’ordine per evitare che la situazione possa degenerare visto che li vediamo spesso bere e ubriacarsi. Io non penso che siano persone pericolose ma la situazione è davvero indecente. Più volte li abbiamo ritrovati sdraiati perfino sul pianerottolo e questo è inaccettabile e indecoroso".