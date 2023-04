Troppo freddo: sindaco proroga il riscaldamento fino al 21 aprile

Il Comune di Urbino ha prorogato fino al 21 aprile il funzionamento degli impianti di riscaldamento nelle abitazioni. Finora era possibile accendere i termosifoni fino al 7 aprile, per massimo 13 ore al giorno. Ma i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio degli impianti termici per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. Si legge nell’ordinanza del sindaco Gambini: "Valutate le attuali condizioni climatiche e preso atto che le previsioni meteorologiche nel breve periodo evidenziano il perdurare di temperature al di sotto dei valori medi stagionali, si ravvisa la necessità di autorizzare la proroga dell’esercizio degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati. La proroga dell’esercizio degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale vige dal giorno 8 aprile al 21 per un massimo di

6,5 ore giornaliere".

Soltanto pochi giorni fa, è comparsa la neve sui monti intorno a Urbino oltre ad esserci stato un abbassamento sensibile delle temperature che hanno indotto molte amministrazioni comunali a far allungare il periodo di accensione degli impianti termici per la situazione metereologica in corso. Secondo le previsioni, la settimana prossima si dovrebbe avere un marcato innalzamento delle temperature