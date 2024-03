Troppo vicino alla ex. Arrestato un operaio

Era tornato alla casa della sua ex compagna romena malgrado il divieto di avvicinamento. Lei, tra l’1 e il 2 marzo, era fuggita di notte scalza e in pigiama per schivare le botte dell’uomo. Il quale, 55enne, operaio, finì in carcere per quell’episodio. Subito dopo però venne rilasciato con l’obbligo di stare ad almeno 500 metri dalla donna. Ma l’altra notte si è fatto di nuovo sotto bussando alla porta della sua ex. Altro arrivo dei carabinieri e altro immediato arresto. Ieri mattina, l’uomo è stato portato avanti al giudice per la convalida del provvedimento. Che c’è stato con ritorno in libertà per il 55enne dopo aver ricevuto una seconda misura cautelare: il divieto di dimora a Pesaro. Se fosse fermato nel territorio comunale, finirebbe di nuovo in carcere ma questa volta per rimanerci.