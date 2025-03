"Troupe entrata senza permesso. Da qui la guardia"

Non saranno stati come i corazzieri all’ingresso del Quirinale, ma in molti hanno notato quella pattuglia di polizia locale che per un paio di giorni ha piantonato l’ingresso del palazzo comunale. Perché? Per evitare, un secondo agguato a sindaco Biancani e all’assessore Belloni della troupe televisiva di "Far West", la trasmissione di Salvo Sottile che ha mandato in onda un servizio su Affidopoli. Alla domanda della consigliera Giulia Marchionni è seguita la risposta dell’amministrazione.

"Il servizio è stato richiesto – ha spiegato l’assessore Sara Mengucci – perché domenica 2 marzo 2025, in occasione del Carnevale di Pesaro, una troupe televisiva è entrata in Comune senza appuntamento e ha cercato di intervistare il sindaco e il presidente del Consiglio comunale. Al fine di assicurare che eventuali attività giornalistiche legittime si svolgessero senza pregiudicare il normale funzionamento degli uffici, si è ritenuto opportuno regolamentare l’accesso al Municipio, anche a tutela dei dipendenti essendoci un’indagine in corso. In ogni caso, si specifica che qualora si fosse ripresentata la troupe non si sarebbe sicuramente vietato l’accesso agli uffici comunali".