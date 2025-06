Trova la bici rubata, ma mentre parla con la polizia arriva il ‘nuovo proprietario’

Pesaro, 20 giugno 2025 – Colpo di scena ieri pomeriggio in viale XXIV Maggio. Erano da poco passate le 18 quando una pattuglia della Polizia è intervenuta a seguito della segnalazione di un cittadino che, con grande sorpresa, aveva appena ritrovato la bicicletta rubata al figlio due giorni prima. Il mezzo si trovava legato con una catena a un palo, proprio davanti alla chiesa dei Cappuccini.

Gli agenti stavano raccogliendo le prime informazioni, quando è arrivato un giovane nigeriano che, con sorprendente disinvoltura, si è avvicinato al velocipede, ha tirato fuori un mazzo di chiavi e ha aperto il lucchetto, come nulla fosse. Una scena surreale, sotto gli occhi degli stessi poliziotti e del legittimo proprietario. Gli agenti lo hanno immediatamente bloccato e gli hanno chiesto spiegazioni.

Il giovane ha dichiarato che la bici era del fratello e che lui l’aveva acquistata il giorno prima. Una versione che non ha convinto gli operatori, soprattutto alla luce della denuncia per furto sporta appena 48 ore prima e della coincidenza pressoché perfetta tra il mezzo segnalato e quello “recuperato”. Per il giovane è scattata la denuncia per ricettazione. La bici è stata restituita al legittimo proprietario.