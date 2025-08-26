Mamma trova il figlio 25enne morto nella sua stanza: la musica, lo skateboard, il futuro spezzato

Auditore (Pesaro Urbino), 27 agosto 2025 – Un pomeriggio qualsiasi, a Casinina, si è trasformato in tragedia. Un ragazzo di appena 25 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, lasciando sgomenta la piccola comunità del comune di Sassocorvaro Auditore. Una morte improvvisa, inspiegabile, che ha infranto la quotidianità di un paese dove tutti si conoscono.

Il giovane, C.R., viveva con la madre. Non aveva ancora un impiego stabile: dopo aver frequentato il liceo artistico di Urbino stava cercando di costruirsi un futuro. A riempire le giornate, le sue passioni: la musica e lo skateboard, due mondi nei quali si rifugiava. Inutili i soccorsi: quando è stato lanciato l’allarme, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Sassocorvaro Auditore con rinforzi, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti. Le cause della morte restano ancora avvolte nell’incertezza.

La causa più probabile, secondo i primi rilievi, è quella di un malore fulminante, forse un infarto, ipotesi che a 25 anni sembra quasi assurda, eppure non impossibile. Sarà comunque l’autopsia, già richiesta e che sarà fissata nei prossimi giorni, a stabilire con precisione cosa abbia spento così presto una vita appena iniziata. In paese la notizia si è diffusa in fretta, lasciando un silenzio pesante. La comunità ora si stringe intorno alla famiglia e alla madre, rimasta sola in un dolore che nessuna parola riesce a contenere.