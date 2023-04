Trova il gps sotto la propria auto Denuncia ma l’inchiesta s’arrende

Un gps sotto l’auto. Non c’ha messo molto per accorgersi di quella cimice, lui, che per mestiere – è un ufficiale dell’esercito - ha fiuto per il pericolo ed occhio per i dettagli. Stava cambiando le gomme della propria auto quando lo sguardo è finito su quell’apparecchio. Staccato lo "spione" elettronico, all’interno ha trovato la sim di un gestore telefonico tedesco. Qualcuno lo voleva seguire, scoprire i suoi spostamenti, e con chi si incontrasse. Così l’ufficiale è andato in Questura e ha sporto denuncia contro ignoti per interferenze illecite nella vita privata. Un ritrovamento strano, avvenuto mentre si stava separando dalla moglie. Parte la richiesta all’Interpol di verificare l’intestazione della scheda ma prima che arrivi l’esito, la procura chiede l’archiviazione. Il militare, assistito dall’avvocato Irene Ciani, si oppone. Ieri, il giudice ha preso tempo per decidere.

e. ros.