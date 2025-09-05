Trova portafoglio in strada a Pesaro, dentro spunta la cocaina

Pesaro, 5 settembre 2025 – Perdere il portafoglio è sempre una sfortuna. Ma ci sono sfortune più sfortunate di altre.

Quella capitata a un 35enne residente in Emilia Romagna che si trovava a Pesaro per motivi di cuore, rientra sicuramente nella categoria delle sfortune rinforzate.

Dentro, infatti, non c’erano soltanto i soliti documenti, i bancomat e venti euro in contanti, ma anche due dosi di cocaina. Un dettaglio che avrebbe fatto sudare freddo chiunque, specie quando a raccoglierlo non è un passante distratto, bensì – come successo in qusta circostanza – un ragazzo del Bangladesh che, da cittadino modello, non si è intascato il bottino buttando via il resto ma, senza pensarci su, lo ha portato dritto in Questura.

E così, invece di un sospiro di sollievo, il proprietario si è ritrovato con un problema aggiuntivo. Convocato dagli agenti per riavere i suoi effetti personali, il 35enne italiano, residente in Emilia Romagna ma spesso a Pesaro per la fidanzata, ha ammesso senza troppi giri di parole di essere un consumatore abituale di cocaina.

Ammissione che ha fatto scattare l’automatica segnalazione in Prefettura come assuntore di stupefacenti, con tutte le conseguenze amministrative che ne possono derivare: dalla sospensione della patente all’obbligo di percorsi di recupero.

Il portafoglio era stato trovato poco dopo l’una di notte in viale Trieste, a due passi dalla Palla di Pomodoro. Dentro, oltre alla droga, c’erano patente, carta d’identità e bancomat: più che sufficienti per identificare in fretta il proprietario.

Il giovane straniero non ha esitato un istante e lo ha consegnato ai poliziotti, compiendo un gesto di pura correttezza civica. “Pure troppo”, è il pensiero che forse ha sfiorato il 35enne. Per il proprietario del portafoglio, infatti, quell’onestà è stata una doccia fredda. Non solo perché i suoi documenti hanno parlato chiaro, ma anche perché sulla sua fedina penale pesano già precedenti per truffa.

Alla fine, ha potuto riavere il portafoglio ma con un conto salato in termini di discrezione e reputazione.

E’ possibile che al suo involontario benefattore il proprietario abbia poi detto grazie, o quanto meno lo abbia pensato, ma a denti stretti. E viene da pensare che da ora in poi il suo portafoglio lo terrà ben legato ai pantaloni con la catena.