Trovano nel canneto un senzatetto in ipotermia: era sotto un telone

Dormiva per terra, in un canneto, sotto un telone di nylon. Lo hanno visto dei passanti che andavano a vedere i rifiuti abbandonati a bordo strada, vicino all’abitato di Gabicce mare. La signora mentre si trovava lì col marito, lunedì scorso, si è imbattuta in questo telone sorretto da alcuni pali trovando vicino un carrello vuto per la spesa e una bicicletta. Avvicinandosi, i coniugi hanno visto che all’interno, rannicchiato, vi era un uomo steso, con delle coperte addosso, che sembrava dormire o forse peggio. Hanno provato a destarlo ma era immobile. I coniugi hanno chiamato immediatamente i soccorsi ma l’ambulanza, a loro dire, ha tardato parecchio prima di arrivare e anche la polizia locale ha impiegato diverso tempo per trovare la zona indicata dai coniugi. All’arrivo comunque dei soccorsi, l’uomo è stato aiutato ad alzarsi ed appariva in stato di ipotermia visto che la temperatura si avvicinava allo zero. Poi è stato portato in ospedale e sottoposto ad una serie di controlli. Da quanto si è appreso, si tratta di un senzatetto, già conosciuto dai servizi sociali del Comune che altre volte era stato soccorso. Le sue condizioni sono migliorate e ora l’amministrazione comunale cerca per lui un tetto e un piatto caldo. Resta da vedere se vorrà rimanere, almeno per questo periodo, all’interno di un luogo controllabile. La signora ha pubblicato un post lamentando il disinteresse delle persone per il prossimo