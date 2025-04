Trovare le radici della sostenibilità a partire da Alter Art Festival 2025

“Siamo radici“ è il tema dell’edizione 2025 del festival Alter Art. L’evento, promosso dall’associazione Ijshaamanka, ha acquisito negli anni una dimensione internazionale, tanto da vantare il prestigioso sostegno dell’Unione Europea e del Ministero della Cultura, oltre a quello della Regione Marche, riscuotendo al contempo un successo di pubblico e critica sempre maggiore.

Un festival diffuso nel territorio, con appuntamenti a Pergola, dove è nato, Corinaldo e Senigallia. Laboratori, conferenze, approfondimenti, concerti, spettacoli, performance, residenze artistiche: un programma ricco e variegato con ospiti internazionali si svilupperà dal 26 aprile a luglio. Il Festival si presenta come un incontro immersivo e multidisciplinare, che celebra la sostenibilità ambientale, l’integrazione sociale e la rigenerazione culturale all’interno di un territorio rurale. E’ stato presentato nella sede di Confcommercio.

"Siamo felici di ospitare la presentazione di questo festival – ha esordito il responsabile del progetto “Itinerario della Bellezza“, Amerigo Varotti – perché siamo sensibili a due dei temi che affronta, la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale". "Il festival vuole ispirare e sensibilizzare alla sostenibilità – ha proseguito la direttrice artistica Monia Mattioli – attraverso la metafora delle radici, simbolo di connessione profonda tra terra, persone e culture. Proprio come gli alberi si scambiano risorse, idee e messaggi tra loro attraverso le loro radici, così l’evento promuove l’idea che una società sana è quella che riesce a rigenerarsi e a crescere in modo sostenibile, attraverso l’integrazione e il rispetto delle diversità. Alter Art è un festival che si nutre di linguaggi artistici diversi, come la danza, il teatro e la musica, per dare voce a una varietà di esperienze e sensibilità. La proposta artistica è concepita come un ponte tra le persone, in cui ogni forma d’arte rappresenta un diverso “filo“ che contribuisce alla costruzione di una rete umana e sociale più solidale".

Il festival ha il sostegno dei Comuni di Pergola, Senigallia e Corinaldo. "Con convinzione – ha detto il sindaco di Pergola Diego Sabatucci – sosteniamo questo evento che parla di tematiche a noi care, tanto che abbiamo istituito un assessorato all’inclusione. Sono diversi e molto interessanti gli appuntamenti che ospiteremo dando il nostro contribuito".

Sulla stessa lunghezza d’onda il primo cittadino di Corinaldo Gianni Aloisi: "Gli organizzatori da tempo portano avanti attività che apprezziamo e siamo contenti di collaborare a questo festival". Sono intervenuti anche Giancarlo Taddei, direttore esecutivo dell’associazione, e Franca Ponzetti della compagnia “Dance In“. L’edizione 2025 si concentra su due tematiche fondamentali. Sostenibilità ambientale: in un momento storico in cui l’ambiente richiede un’attenzione urgente, il festival si fa portavoce di un cambiamento positivo. Gli spettacoli, le performance e gli eventi proposti sono pensati per sensibilizzare il pubblico sul rispetto della natura, l’uso consapevole delle risorse e la tutela del nostro pianeta. Integrazione e inclusione sociale: in un periodo in cui le sfide sociali sono sempre più complesse, Alter Art si pone come un catalizzatore di cambiamento attraverso l’arte. Questo festival è un invito a costruire una società più inclusiva, dove le differenze non sono barriere, ma ricchezze da celebrare. Una missione che, attraverso l’arte, cerca di ostacolare i pregiudizi, creare dialogo e connessione tra le diverse identità culturali, sociali ed economiche. Ulteriori informazioni: alterartfestival.it

Luigi Diotalevi