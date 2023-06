Trovata morta in casa legata alla doccia Aveva 67 anni

Una donna di 67 anni, che viveva sola in un appartamento in via San Leonardo, in centro, è stata rinvenuta senza vita ieri mattina alle 10. Qualcuno era andata a cercarla suonando il campanello ma senza successo. Neppure col telefono è stato possibile contattarla. Così sono stati chiamati i vigili del fuoco e la polizia oltre il 118. I pompieri hanno aperto la porta per poi cercare la donna fino a trovarla in bagno, senza vita. Aveva legato una cintura alla doccia lasciandosi andare. Quando è stata rinvenuta non c’era più nulla da fare. Non sembra che siano stati trovati biglietti di spiegazione.

La polizia ha il compito di stabilire cosa possa aver spinto la donna a togliersi la vita. Nessuno dei familiari e dei conoscenti aveva avuto sentore delle intenzioni della donna.