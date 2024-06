Giallo a Fano, trovata morta in casa 42enne: sequestrate sostanze

Fano 30 giugno 2024 – Tragedia a Fano. Questa mattina, nel suo appartamento in zona Vallato, è stato trovato il corpo senza vita di una 42enne. Non sono ancora note le cause del decesso ma non risultano segni di violenza. L’ha trovata la madre che abita con lei, di prima mattina, riversa in camera e priva di vita.

I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso per cause che sono attualmente al vaglio della Procura.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Fano per i rilievi di legge. Sembra che siano state sequestrate sostanze che vanno analizzate. La procura ha disposto l’autopsia per accertare la causa della morte