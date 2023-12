Trovate bombe. Fatte esplodere a Marotta

Nuovo brillamento di ordigni l’altro ieri nelle campagne nei pressi di Marotta (in foto i residuati bellici). Due artificieri del nucleo di Bologna hanno recuperato due bombe di artiglieria del secondo conflitto mondiale trovate una in comune di Urbino e una appunto a Marotta. Sono state portate entrambe in una zona libera nei dintorni della frazione di Mondolfo, dopodiché sono state fatte brillare assieme. Anche se sono trascorsi quasi ottanta anni, la Linea Gotica non smette di far riemergere di tanto in tanto dei ‘ricordi’ del suo bellicoso periodo.

g.v.