Trovati i tre ragazzini scomparsi da Pesaro: ecco dov’erano

Pesaro, 20 maggio 2025 – Si è conclusa a San Benedetto del Tronto (Ascoli), dopo circa 18 ore, la ricerca dei tre ragazzini minorenni pesaresi di cui, dalle prime ore di domenica mattina, si erano perse le tracce. La polizia ferroviaria li ha rintracciati sui binari della stazione di San Bendetto e ora si trovano insieme agli agenti della Questura in attesa dei genitori. La mamma di uno di loro, disperata, aveva lanciato un appello sui social. R

Ultimo avvistamento in spiaggia

L’ultimo avvistamento risaliva a questa mattina quando alcuni passanti che facevano jogging in spiaggia a San Benedetto avevano notato tre adolescenti che dormivano nei lettini di un lido e avevano avvisato la polizia. L’ultima segnalazione proveniva dal cellulare di uno dei tre minorenni pesaresi di 15, 16 e 17 anni che si erano allontanati dalle loro case, volontariamente, tutti e tre insieme. La cellula di uno dei loro cellulari si era agganciata a San Benedetto del Tronto.

Il vertice in Prefettura a Pesaro per rintracciare i ragazzini scomparsi

Il vertice in Prefettura

La scomparsa dei tre ragazzini è stata oggetto di un incontro questa mattina in Prefettura a Pesaro a cui hanno partecipato anche i funzionari della Prefettura di Ascoli Piceno. Sono proseguite senza sosta le ricerche da parte della polizia con la collaborazione di tutte le forze dell’ordine.

In treno verso sud

I tre erano si erano allontanati di casa dopo la serata del sabato trascorsa insieme e avevano preso un treno verso sud come risultava dai filmati delle telecamere della stazione di Pesaro. I motivi della fuga in treno verso il sud delle Marche al momento non sono noti. Per i loro genitori sono state ore di grande apprensione. L’unico contatto con i genitori l’aveva avuto uno dei tre, nel pomeriggio di domenica, quando ha deciso di mettersi in contatto con mamma e papà per tranquillizzarli dicendo “stiamo tutti bene”. Dopo questa telefonata, però, non hanno dato più notizie e i telefoni risultavano spenti.