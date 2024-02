Trovato esanime per strada. Ipotesi auto pirata

E’ stato trovato esanime per strada, un 62enne fanese, disteso accanto alla sua auto parcheggiata in via Brigata Messina, con lo sportello ancora aperto. Ed ora è caccia aperta al pirata della strada che potrebbe averlo investito mentre scendeva dall’auto, su quel lungo e stretto rettilineo, poco distante dalla vecchia chiesetta del quartiere di Centinarola. Al momento l’uomo, Rodolfo F., si trova ricoverato in ospedale e per lui la prognosi dei medici è riservata. La Polizia Locale che indaga sul caso ha già requisito le immagini di video sorveglianza delle tante telecamere presenti lungo quella strada, tanto trafficata quanto pericolosa. E intanto in Procura è stato aperto un fascicolo contro ignoti, anche se non si esclude neppure la più lontana (stando allo stato attuale delle indagini) ipotesi di un fulmineo malore dell’uomo.

L’unica cosa certa al momento è che lunedì sera, intorno alle 19,30, un’ambulanza è arrivata sul luogo per soccorrere il 62enne fanese trovato a terra poco prima da un passante. Privo di sensi. Poi sono arrivati anche i poliziotti del Comune per i rilievi del caso, che sono stati completati la mattina dopo, quando sono stati sentiti anche i testimoni. Gli agenti della Polizia Locale di Fano sono quindi fiduciosi di arrivare presto all’identificazione del colpevole, come d’altronde sono riusciti a fare nella quasi totalità dei casi, da quando la città è dotata del modernissimo sistema di 165 telecamere, di cui 125 di videosorveglianza e 33 di lettura targhe. Un’auto sospetta passata di lì poco prima del ritrovamento a terra di Riccardo F., infatti, è già stata riconosciuta dal targasytem e controllata. Per questo l’invito al pirata è quello di costituirsi spontaneamente, beneficiando poi dello sconto di pena previsto dal codice penale, dato che "il reato è gravissimo" ricordano dal comando.

E mentre tutta la città fa il tifo per il 62enne risuona tristemente profetico il monito che era stato lanciato poche ore prima dell’accaduto da Stefano Pollegioni (Udc) che in una nota aveva denunciato proprio la pericolosità di quella strada stretta stretta, una carreggiata poco più (con le auto parcheggiate su un lato) con doppio senso di marcia, spesso percorsa a gran velocità. "Questa via comunale percorsa anche da mezzi pesanti e trattori - ha ribadito ieri, interpellato sull’accaduto - è pericolosissima e bisognevole di interventi per far sì che le auto rallentino la velocità, per salvaguardare l’incolumità dei residenti. In quel tratto stradale esistono infatti abitazioni che hanno le loro pertinenze proprio sulla strada e i rischi sono sempre dietro l’angolo: per ciclisti, pedoni e bambini. Ma nulla è stato fatto". "Via Brigata Messina "è un percorso stradale che collega le frazioni di Centinarola e Carignano e la Provinciale 45 che costeggia l’abitato del Fenile fino a raggiungere molte altre zone dell’entroterra. E’ chiaro che diventa una scorciatoia ambita e per questo avrebbe dovuto essere urgente intervenire con dossi, invece il silenzio ha fatto da padrone".

Tiziana Petrelli