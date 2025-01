"Trovato il medico per Pieve di Cagna"

Pieve di Cagna potrebbe avere presto un nuovo medico di base a garantire la continuità quando l’attuale dottore lascerà l’ambulatorio. Ad annunciarlo, a sorpresa, è l’opposizione urbinate, nell’ambito di un intervento più ampio che vuol fare globalmente il punto sulla vicenda. "Desideriamo fornire un chiarimento – dice Federico Scaramucci a nome di tutti i consiglieri di minoranza – per dissipare dubbi e rispondere a chi, come un consigliere di maggioranza, ha utilizzato questa vicenda a scopi propagandistici. La questione è stata affrontata con la massima serietà e responsabilità dalle autorità competenti. Grazie all’impegno della direzione del distretto, alla collaborazione dell’Ast ed anche all’intervento di alcuni consiglieri di minoranza che si sono messi a disposizione senza fare propaganda e indipendentemente dalle appartenenze politiche, dovrebbe essere stata trovata una soluzione concreta, un passaggio di consegne tra l’attuale medico di medicina generale e un altro che potrebbe prendere il suo posto nel presidio sul territorio (un pomeriggio a settimana in un ambulatorio sito nella frazione, ndr). Le esigenze della comunità sono state poste al centro dell’azione amministrativa, con l’obiettivo di evitare qualsiasi disagio ai residenti e di preservare un servizio essenziale come quello del medico di famiglia. Respingeremo ogni tentativo di strumentalizzare il tema a fini politici o propagandistici come fatto dal consigliere regionale Giacomo Rossi. Invece di creare inutili allarmismi, invitiamo tutti a collaborare per il bene della comunità e a riconoscere gli sforzi compiuti per risolvere la situazione in tempi brevi. Cosa avremmo dovuto dire noi, visto che il centrodestra in questi anni ha perso il medico in quasi tutte le frazioni? A chi fanno appello? Noi ribadiamo il nostro impegno".

g. v.