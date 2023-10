Trovato in casa 43enne senza vita. Infarto

E’ stato trovato morto ieri mattina in via De Gasperi, in centro a Pesaro, un uomo di 43 anni che viveva solo. A dare l’allarme era stato il padre che andando a fargli visita si è ritrovato con la porta chiusa e senza che il figlio rispondesse al campanello. Così è stato lanciato l’allarme con arrivo sul posto del 118, vigili del fuoco e polizia per accertare cosa fosse accaduto seppur già dalle finestre si potesse intravvedere un corpo a terra. Una volta entrati, i soccorritori hanno avuto la tragica conferma. Il medico legale ha parlato di morte naturale, un probabile infarto, tenuto conto del quadro clinico complessivo dell’uomo ma la procura intende procedere per ulteriore conferma con l’autopsia in modo da stabilire le cause del decesso.