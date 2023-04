Trovato lupo avvelenato Era tremolante ma vivo

Lupi a Montecchio, da giorni. Ne hanno incontrato tre vicino ai giardini delle case, nel quartiere davanti alla chiesa. Ma ieri c’è stata un’altra scoperta. Un lupo, forse uno dei tre, è stato visto dai residente lungo la strada. Stava tremando e sembrava molto provato. E’ stata chiamata una pattuglia dei carabinieri forestali che in breve tempo è intervenuta per sincerarsi della situazione. Il lupo non è fuggito ed è stato constatato il suo avvelenamento. Qualcuno ha lasciato bocconi col veleno nei dintorni, lungo le strade, e questi stanno uccidendo o quasi i lupi che si trovano a cercare cibo nelle colline intorno a Montecchio.

L’esemplare è stato affidato ad una clinica veterinaria per valutare se è possibile salvarlo. Per la gente del posto, la presenza di lupi sotto le finestre di casa non è affatto rassicurante. C’è da dire che al contrario si vedono meno cinghiali e questo per un motivo molto semplice: i lupi si cibano di cinghiali ed è il motivo che quest’ultimi se ne vedano in un numero ridotto. I militari delle Forestali hanno aperto un’indagine per appurare chi possa aver abbandonato bocconi avvelenati. Potrebbero essere letali per tutti gli animali, soprattuto i cani, che vengono portati a spasso dai loro padroncini.