Trovato morto al termosifone

FANO

Un uomo di 61 anni di Fano, ma originario della Svizzera, si è tolto la vita ieri mattina intorno alle 9 in casa sua, in via Marsala. A scoprire il corpo è stata la sorella che non lo aveva sentito rispondere né al telefono né al citofono. Per questo, ha chiamato i vigili del fuoco che al loro arrivo hanno trovato l’uomo senza vita con una corda intorno al collo fissata ad un termosifone verticale. Non si conoscono i motivi del gesto. Sembra che il 61enne attraversasse un periodo di depressione. Indagano i carabinieri