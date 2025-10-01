Trovato morto nei boschi: Andrea Morandi era scomparso da più di un giorno

Pesaro e Urbino, 1 ottobre 2025 – Era uscito ieri mattina per una passeggiata nei boschi del Monte Nerone, in zona Rio di Vitoschio, con l’idea di raccogliere funghi. Andrea Morandi da lì però non è più tornato.

Oggi pomeriggio intorno alle 14 la ricerca si è conclusa nel peggiore dei modi: il corpo senza vita di Andrea Morandi, ​​​​di 58 anni originario di Morro d’Alba (Ancona), è stato individuato nei pressi della grotta del Pisciarello, in un punto particolarmente impervio. La macchina dei soccorsi si era messa in moto nella notte, dopo l’allarme lanciato dai familiari non vedendolo rientrare. Alle operazioni hanno preso parte diverse squadre dei vigili del fuoco, tra cui quelle di Cagli e Pesaro con il Posto di Comando Avanzato, il Nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dell’Umbria e il Nucleo Cinofilo Marche.

Sul posto, a supporto delle operazioni, anche due unità cinofile di ricerca molecolare (Ucrm) del Cnsas e una squadra Apr (Droni) sempre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Il fiuto dei cani ha permesso di restringere l’area delle ricerche fino al tragico ritrovamento. Le condizioni meteo, pioggia battente e terreno sdrucciolevole, hanno reso le operazioni di recupero particolarmente difficili. Per raggiungere il corpo di Morandi, scivolato in fondo a un pendio, è stato necessario il supporto del Soccorso Alpino e Speleologico.

L’intervento si è concluso con l’impiego dell’elicottero Drago dei pompieri, che ha issato la barella con la salma dopo l’autorizzazione del pubblico ministero.