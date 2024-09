Trovato morto l'anziano scomparso a Pesaro

Pesaro, 18 settembre 2024 – E’ stato ritrovato il corpo senza vita di Mario Bruscolini, l’anziano di 89 anni che questa mattina si era allontanato dalla propria abitazione in strada Sotto le Selve senza farvi più ritorno. Il corpo è stato ritrovato poco lontano dalla zona in cui abita, in un canalone nei pressi dell’interquartieri, all’altezza della rotatoria con la montelabbatese. I familiari avevano fatto denuncia in Questura e le ricerche si erano immediatamente diramate in tutta la città anche via social nella disperata speranza di ritrovarlo sano e salvo. L’uomo era nato a Urbino 89 anni fa e si era allontanato questa mattina a piedi dicendo di volersi recare in via Solferino al bar del figlio. La notizia del ritrovamento del corpo è stata diffusa nel tardo pomeriggio di oggi.