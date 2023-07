Trovato morto in casa a Pesaro: aveva piccole bruciature ai piedi

Pesaro, 27 luglio 2023 – Un uomo di 63 anni, è stato trovato morto ieri intorno alle 12 e 30 dai pompieri, che hanno sfondato la porta della sua abitazione in un palazzo di strada Cassiani (zona via Gagarin, Torraccia), a Pesaro.

A dare l’allarme era stato il cugino, che abitava sopra di lui ma non lo vedeva da giorni e quindi si era preoccupato per le sue condizioni di salute. L’uomo era cadavere all’interno della sua casa. Alcune ferite – più esattamente delle piccole bruciature ai piedi - hanno portato la procura a decidere di fare accertamenti più approfonditi sul decesso, e a chiamare quindi il medico legale per un esame necroscopico della salma. I cui risultati ancora non ci sono, ma a parte le piccole bruciature al momento non spiegabili, non c’è null’altro nella casa che possa fare pensare che la morte non sia dovuta a cause naturali.

Non c’è infatti nessuna traccia di effrazione, e la casa, seppur modesta, era in ordine. Quindi tutti gli elementi fanno pensare ad un malore. L’uomo, oltre che essere incensurato, non era per nulla conosciuto dalle forze dell’ordine e si esclude del tutto che nel decesso possa in qualche modo aver avuto un ruolo il consumo di stupefacenti.

Sul posto era arrivata una pattuglia dei carabinieri di Gabicce, che si trovava in zona, oltre ai colleghi del Nucleo investigativo di Pesaro, che hanno fatto gli ulteriori accertamenti.

red. pes.